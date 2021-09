AMC Entertainment-Aktie: Das könnte nicht gefallen!

In der vergangenen Handelswoche scheint sich die Aktie des US-Kinobetreibers AMC Entertainment an der runden Marke von 40 US-Dollar zu fangen. Doch ein Warnsignal liegt vor. So hat sich in den letzten beiden Handelswochen ein potenzielles Trendwendemuster ausgebildet.

Laut der japanischen Candlesticks wurde ein Bearish Engulfing ausgebildet. Vor drei Wochen noch eine weiße Wochenkerze, die nachfolgend von einer schwarzen Wochenkerze umhüllt wurde.



