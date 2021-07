AMC Entertainment-Aktie: Mit aller Gewalt!

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Finanztrends Video zu NIO



mehr >

Die AMC Entertainment-Aktie wird derzeit (mal wieder) von amoklaufenden Kleinanlegern in den sozialen Medien beherrscht. Die Kurse bewegen sich dabei in einem rational nicht mehr zu erklärendem Tempo fröhlich auf und ab. Doch was verrät uns ein Blick hinter dieses Chaos an der Börse? Fundamental geht es dem größten Kinobetreiber in den USA alles andere als gut. Die Corona-Pandemie hat tiefe Spuren ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!