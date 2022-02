AMC Entertainment-Aktie: Zweistellig im Plus!

Nach einem monatelang andauernden Abwärtstrend der Aktie der US-Kinokette AMC sind zunehmend wieder bullische Signale erkennbar. So erreichte das Wertpapier am 9. Februar bereits den zweiten Tag in Folge ein Kursplus von über 10 Prozent und verzeichnete innerhalb eines Tages einen Zuwachs von 2,22 Euro pro Aktie. Seit Montag ist der Wert stark volatilen AMC-Aktie insgesamt um 2,89 Euro gestiegen und ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



