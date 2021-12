AMC Entertainment-Aktie: Wie geht es weiter?

AMC Entertainment Holdings Inc (NYSE:AMC) wird am Montag bei überdurchschnittlich hohem Volumen schwächer gehandelt. Die Aktie war angesichts der Unsicherheit über die Ausbreitung der COVID-19 Omicron-Variante volatil. Das durchschnittliche Sitzungsvolumen von AMC Entertainment beträgt etwa 44,2 Millionen über einen Zeitraum von 100 Tagen. Am Montag hatte das Handelsvolumen bereits vor dem Mittag 35 Millionen überschritten.

