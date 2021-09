AMC Entertainment Aktie: Was ist da los?

AMC Entertainment Holdings Inc (NYSE:AMC) wird am Dienstag niedriger gehandelt, möglicherweise aufgrund von Unsicherheiten in den Theatern angesichts der Bedenken bezüglich der COVID-19 Delta-Variante.

AMC Entertainment ist eine der beliebtesten Aktien unter Kleinanlegern. Das Unternehmen kündigte kürzlich an, dass es bis Ende des Jahres einige der beliebtesten Kryptowährungen für den Online-Ticketkauf und die Bezahlung von Konzessionen akzeptieren wird.

Adam Aron, CEO von AMC ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung