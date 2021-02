AMC Entertainment Aktie: Warum die Aktien heute um 20% zugelegt haben!

Die Aktien von AMC Entertainment Holdings Inc (NYSE:AMC) stiegen heute im regulären Handel und nachbörslich um über 20%. Die AMC-Aktie erholte sich am Montag, nachdem der New Yorker Gouverneur Andrew M. Cuomo bekannt gab, dass Kinos in New York City nun wieder geöffnet werden dürfen. “Wir werden jetzt verschiedene Freizeitaktivitäten im ganzen Staat wieder öffnen, einschließlich Billardhallen, Hochzeiten und Kinos in ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



