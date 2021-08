AMC Entertainment-Aktie: Tony Zhang sieht ungewöhnliche Optionsaktivitäten!

In der CNBC-Sendung “Options Action” sprach Tony Zhang über die ungewöhnlich hohe Optionsaktivität bei AMC Entertainment Holdings Inc (NYSE:AMC) am Mittwoch. Die Aktie schloss am Dienstag rund 20% höher, aber es gab eine große Wette gegen diese Bewegung.

Der Name wurde recht aktiv gehandelt, denn es wurden rund 1,4 Millionen Optionskontrakte gehandelt, was fast dem Zweifachen des durchschnittlichen Tagesvolumens entspricht.



