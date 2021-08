AMC Entertainment-Aktie: Stößt auf Widerstand: Wie geht es weiter?

AMC Entertainment Holdings, Inc (NYSE:AMC) steigt am Dienstag wieder an. Am Montag berichtete Benzinga, dass Optionshändler weiterhin die Nachfrage nach zinsbullischen Call-Kontrakten übertroffen haben. Zusammen wetteten die Händler über $1,9 Millionen, dass AMC höher handeln würde, und sie hatten Recht.

Am Dienstag waren die Optionshändler uneinheitlich und kauften eine Reihe von bärischen Puts, obwohl insgesamt mehr Geld auf Calls gesetzt wurde.



