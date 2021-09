AMC Entertainment-Aktie: Sie schafft es immer wieder!

An Bewegung mangelt es der AMC Entertainment-Aktie wirklich nicht. Zum Leidwesen der Aktionäre geht es aber leider nicht immer in Richtung Norden. Vor allem in den letzten Wochen konnte das Papier auch des Öfteren beim Sinkflug beobachtet werden.

Die Verluste fielen teilweise alles andere als unerheblich aus. Bei jeder Korrektur gab es dabei Stimmen, die nun endgültig das Ende des Höhenflugs sahen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung