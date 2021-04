AMC Entertainment-Aktie: Sie machen jetzt Nägel mit Köpfen!

Die Aktie von AMC Entertainment hinterlässt zum Start in den Donnerstagshandel ein zwiespältiges Bild. Im Xetra-Handel konnten sich die Papiere des US-Kino-Betreibers auf 9,19 Euro stabilisieren, während die AMC-Aktie an der Börse in Hamburg von zuvor 9,62 Euro um mehr als sechs Prozent auf glatt 9 Euro absackte. Die Anleger scheinen uneins, wie es mit AMC Entertainment nach den massiven Kursgewinnen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



