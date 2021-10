AMC Entertainment-Aktie: Sie fragen, wir analysieren!

Zwischen 14.00 und 15.00 Uhr am Donnerstag wurde die AMC-Aktie in großem Umfang gekauft, was den Kurs um 18 % auf 41,78 $ ansteigen ließ. Danach gab die Aktie leicht nach, schloss aber mit einem Plus von 7,09 % gegenüber dem Eröffnungskurs.

Am Freitag vorbörslich wurde AMC über 3 % höher gehandelt und war in der r/WallStreetBets-Community wieder einmal am stärksten im



