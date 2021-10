AMC Entertainment-Aktie: Schwacher Aktienkurs trotz guter Nachrichten?

Am Wochenende verlor die Aktie im Wochenvergleich trotzdem 9,3 %. Was ist da los? Der enorme Anstieg der Besucherzahlen auf 3,9 Millionen Zuschauer ist auf den Kinostart von Venom: „Let There Be Carnage“ und dem Start des neuen James-Bond-Films „No Time to Die“ zurückzuführen. Neben der erhöhten Auslastung der Kinosäle verspricht CEO Adam Aron seinen Kunden weitere Neuerungen.