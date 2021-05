AMC Entertainment Aktie: Rich Greenfield erklärt sein 1-Cent-Kursziel!

Die jüngste Bewegung in AMC Entertainment (NYSE:AMC) hat nichts mit einem Short Squeeze zu tun, sagte Lightshed Partners Analyst Rich Greenfield am Freitag in der “Squawk Box” von CNBC.

680 Millionen Aktien wurden am Donnerstag gehandelt, obwohl AMC Entertainment nur 450 Millionen Aktien im Umlauf hat, so Greenfield. "Wenn Hedge-Fonds aus ihrer gesamten Position aussteigen wollten, wenn sie short wären, könnten



