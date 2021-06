AMC Entertainment Aktie: Options Traders platzieren riesige Wetten in einem Squeeze!

AMC Entertainment Holdings Inc (NYSE:AMC) eröffnete am Donnerstag 5,18% niedriger, aber die Aktie wurde sofort gekauft und eine massive Menge von Institutionen begann, Call-Orders zu platzieren.

Bis zum Mittag, die Menge der Optionen Aufträge stand in den Hunderten, mit Millionen von Dollar gewettet werden, dass AMC in der Mitte eines kolossalen Short Squeeze ist. Am Donnerstagnachmittag notierte die AMC-Aktie über 40% höher ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



