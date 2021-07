AMC Entertainment-Aktie: Nichts für schwache Nerven!

Wenn es den Anlegern von AMC Entertainment derzeit an etwas nicht mangelt, dann dürfte das Langeweile sein. Die Aktie des US-amerikanischen Kinobetreibers erlebt jeden Tag massive Kursveränderungen, die zum Leidwesen der Aktionäre allerdings nicht immer in die Höhe zeigen. Gestern musste der Titel Verluste in Höhe von 11,5 Prozent wegstecken und fiel damit bis auf 32,16 Euro an den hiesigen Märkten zurück. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!