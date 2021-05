AMC Entertainment-Aktie: Die Lust am Zocken steigt!

Die Aktie des Kinobetreibers spielte sich nach dem starken Anstieg an Erwähnungen in den sozialen Netzwerken erneut in den Fokus der Anleger. Die Zahlen des von „HypeEquity“ deuten auf einen Anstieg der Erwähnungen von 800 % hin. Befindet sich die AMC Entertainment Aktie vor einem erneuten Short-Squeeze?

Seit dem verrückten Kursanstieg Ende Januar war es ruhiger um die AMC ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung