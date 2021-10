AMC Entertainment-Aktie: Langsam wird es langweilig!

Auf den Tag betrachtet gibt es bei der AMC Entertainment-Aktie durchaus noch Bewegung zu sehen. Am Freitag scheint es im frühen Handel mit 1,6 Prozent wieder einmal deutlich nach unten zu gehen. Verglichen mit dem, was es noch vor ein paar Wochen zu sehen gab, fällt das aber so gut wie überhaupt nicht ins Gewicht.

Nach einem mehr als turbulenten Sommer scheint ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung