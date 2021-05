AMC Entertainment-Aktie: Kurse machen sich auf den Weg!

AMC Entertainment – bullische Entwicklung!

Die Bullen der AMC Entertainment-Aktie machen weiter Druck auf die Widerstandsmarke von 12,50 EUR. So haben sie in den jüngsten Handelstagen ein Kurs von 13,00 EUR generieren können. Damit ist ein Kaufsignal an den Markt gesendet worden, sodass nun eine weitere Bewegung in Richtung 19,90 EUR möglich wird.

Um dieses positive Szenario aufrechtzuerhalten, muss das letzte Kurstief