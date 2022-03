AMC Entertainment-Aktie: Krypto-Update!

Der CEO der beliebten US-Kinokette AMC Entertainment hat ein Update zur Einführung von Kryptowährung in seinem Konzern veröffentlicht. Daher hofft AMC, Dogecoin und seinen jüngeren Bruder Shiba Inu innerhalb weniger Wochen als Zahlungsmittel einzuführen. Ende vergangenen Jahres begannen Kinoketten, Online-Zahlungen in Form von Kryptowährungen zu akzeptieren. Darüber hinaus hofft AMC, in Zukunft sogar eine eigene Kryptowährung herausgeben zu können, sofern die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung