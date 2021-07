AMC Entertainment-Aktie: Kehrt jetzt Ruhe ein?

Die Zeit der ganz großen Kurssprünge scheint bei der AMC Entertainment-Aktie zu einem Ende gekommen zu sein. Zwar ging es mit dem Papier zuletzt durchaus auch mal wieder in Richtung Norden. Darauf folgten aber recht verlässlich auch wieder Tage mit roten Vorzeichen. Ein solcher war auch der Dienstag der laufenden Woche. Jener brachte dem Titel Abschläge in Höhe von vier Prozent an ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!