AMC Entertainment-Aktie: Investor verkauft, Personalwechsel und Zukäufe

AMC Entertainment (WKN: A1W90H) befand sich Ende 2020 schon an der Schwelle zur Insolvenz, als die Initiatoren des WallStreetBets-Forums beschlossen, dem Unternehmen zu helfen, und dessen Aktien in die Höhe trieben. So stiegen sie innerhalb nur weniger Wochen von 1,62 Euro auf bis zu 56,00 Euro.

AMC Entertainment nutzte die Gelegenheit und führte mehrere Kapitalerhöhungen durch und nahm so genügend neue Gelder ein, um die nächsten Monate überstehen zu können. Mittlerweile ist die AMC Entertainment-Aktie auf 34,27 Euro zurückgefallen und die Angst eines Crashs nimmt zu (22.07.2021). Grund dafür ist der wahre Wert des Unternehmens, der weit unter dem aktuellen Kurs liegt.

Wanda Group verkauft

Ein langjähriger Investor hat sich deshalb nun von einem Großteil seiner Aktien getrennt und einen unverhofft hohen Gewinn erzielt. Die chinesische Wanda Group war bereits im Mai 2012 für 2,6 Mrd. US-Dollar bei AMC Entertainment eingestiegen, als die Aktie niedrig bewertet war. Wanda Group hatte sein Investment bereits abgeschrieben, als ihr der starke Kursanstieg in diesem Jahr zu Hilfe kam.

Doch warum verkauft die Gruppe? Dafür gibt es zwei Gründe. So wird das Unternehmen um Wang Jianlin erkannt haben, dass sich das Kinogeschäft schon vor den Lockdowns eher auf einem stagnierenden bis leicht sinkenden Weg befand. Zwar stieg AMCs Umsatz seit 2012 weiter, aber der operative Gewinn stagnierte. Zudem wird Wanda die aktuell irrationale Aktienbewertung bemerkt haben. So könnten die Investoren, selbst wenn sie langfristiges Interesse an dem Kinobetreiber hätten, später zu einer tieferen Bewertung wieder einsteigen.

Personalwechsel

Lincoln Zhang und Mao Jun Zeng von der Wanda Group sind mit dem Aktienverkauf nun aus dem AMC-Entertainment-Aufsichtsrat zurückgetreten. Für sie übernimmt der CEO Adam Aron die Position des Aufsichtsratsvorsitzenden. Darüber hinaus hat AMC Entertainment den ehemaligen US-Botschafter Philip Lader zum leitenden Direktor des Aufsichtsrats bestellt.

AMC Entertainment kauft zu

AMC Entertainment nutzte kürzlich die Belebung seiner Kinos nach der Wirtschaftsschließung und seine Einnahmen aus den Kapitalerhöhungen, um zwei neue Kinos zu erwerben. Dazu gehören das The Grove Theatre in Los Angeles und The Americana at Brand Theatre in Glendale. Beide Kinos sollen im August 2021 wieder öffnen.

Vor ihrer Schließung gehörten sie zu den Kinos mit den zweit- beziehungsweise fünftgrößten Umsätzen im Großraum Los Angeles. AMC Entertainment wird sie mit seinem Getränke- und Speise-Service ausstatten und einen Treue- und Abonnementservice einführen. Zudem gab das Unternehmen bekannt, mit Immobilienbesitzern Gespräche über weitere Übernahmen zu führen.

„AMC ist stolz darauf, in der Welthauptstadt des Films zu expandieren. Und wir freuen uns darauf, so bald wie möglich loszulegen und unseren Gästen in diesen beiden Theatern das aufregende Filmprogramm zu präsentieren, das für den Rest des Jahres 2021 geplant ist“, so AMC Entertainments CEO Adam Aron.

