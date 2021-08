AMC Entertainment-Aktie: Gut gespielt!

Die AMC Entertainment geriet in den letzten Tagen zunehmend unter Druck, da sorgt das Management der Kinokette mit einem geschickten Move für eine (kurze?) Trendwende. Wie das Unternehmen am Dienstag bekannt gab, will man ab dem Jahr 2022 auch Bitcoin an der Kasse akzeptieren.

Wie genau das ablaufen soll, wurde nicht näher erläutert. Auch ist fraglich, wie viele ein solches Angebot angesichts



