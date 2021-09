AMC Entertainment-Aktie: Die Freude währte nicht lange!

Anfang September konnte AMC Entertainment eigenen Angaben zufolge in seinen Kinos einen neuen Besucherrekord aufstellen. Vom 2. Bis 5. September konnten in den USA rund zwei Millionen Besucher in die eigenen Kinos gelockt werden, im Rest der Welt inklusive Europa waren es immerhin 800.000.

An der Börse sorgte das bei einigen Marktakteuren für Eindruck und ermöglichte der AMC Entertainment-Aktie so, oberhalb von ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung