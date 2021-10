AMC Entertainment-Aktie: Experte rät von Short-Positionen ab!

Nach einer 18-monatigen Verzögerung aufgrund der COVID-19-Pandemie wird der neueste Teil der James-Bond-Reihe, “No Time To Die”, an diesem Wochenende in den USA in die Kinos kommen.

Adam Aron, CEO von AMC Entertainment Holdings Inc. (NYSE:AMC), wagt den Versuch, die Aktien von AMC Entertainment vor dem mit Spannung erwarteten Kinostart zu shorten, sagte Jim Cramer am Freitag in der CNBC-Sendung “Squawk On ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung