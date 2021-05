AMC Entertainment-Aktie: Es wird wieder gezockt!

Nachdem das Thema Gamestop an den Märkten schon fast wieder in Vergessenheit geraten war, zog das berüchtigte Subreddit „wallstreetbets“ am Donnerstag mal wieder die Aufmerksamkeit auf sich. Dieses Mal haben die Anarcho-Anleger die AMC Entertainment-Aktie ins Visier genommen. Einige Nutzer behaupten von sich, ihre gesamten Ersparnisse in den Titel gesteckt zu haben.

Die plötzliche neue Kauflust war an den Börsen überdeutlich zu ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung