AMC Entertainment-Aktie: Es gibt kein Halten mehr!

Schon Mitte März sorgte AMC Entertainment für Aufsehen mit der Ankündigung, Anteile an Hycroft Mining zu übernehmen. Letzteres Unternehmen hat mit Kinos so überhaupt nichts am Hut und beschäftigt sich stattdessen mit Rohstoffen wie Gold und Silber. Irgendwelche Synergieeffekte sind also nicht zu erwarten.

Das braucht es an der Börse aber auch gar nicht. Stattdessen sorgen die Kleinanleger von Reddit mal wieder ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung