AMC Entertainment-Aktie: Da kann man nicht meckern!

Auch wenn die AMC Entertainment-Aktie in dieser Woche nicht mehr die 40-Euro-Marke ins Visier nehmen konnte und bis zum Wochenende bis auf 34,90 Euro zurückfiel, so hinterließ das Papier im Großen und Ganzen dennoch eine gute Figur. Zugewinne von 15,6 Prozent in fünf Tagen sind nichts, worüber man sich als Aktionär ernsthaft beschweren könnte.

Nicht zu leugnen ist jedoch, dass die Kurve ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung