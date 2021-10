AMC Entertainment-Aktie: Bleibt stark vor Blockbuster-Wochenende!

Am Donnerstagabend fragte Benzinga seine Follower auf Twitter, was sie am Freitag zur Eröffnung kaufen würden. Aus den Antworten wählte Benzinga einen Ticker für die technische Analyse aus. @Alex95027627, @BenE3757, @eljefetrades, @soxfan020, @coryethomas, @RenauSnchal, @LordDanVal und @GodarmyofAngel kaufen AMC Entertainment Holdings, Inc (NYSE:AMC).

Vor dem Eröffnungswochenende des 25. James-Bond-Films “No Time To Die” schrieb AMC-CEO Adam Aron auf Twitter, dass AMC seiner ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung