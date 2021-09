Die AMC-Entertainment-Aktie konnte in den vergangenen Handelstagen wieder ansteigen. Die Aufwärtsdynamik – zumindest in Relation zu den Kurssprüngen noch vor wenigen Wochen – hält sich dabei allerdings in Grenzen. Und doch: Es geht stetig aufwärts. Vom kurzfristigen Bild aus Sicht der Chartanalyse wäre gar ein Anstieg an die jüngsten Tops machbar.

