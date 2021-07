AMC Entertainment-Aktie: Blase, Bubble, Wahnsinn?

Geschichte wiederholt sich? Ein bekannter US-Hedgefondsmanager spricht von “fliegenden Schweinen” – mit Blick auf den Zustand der Märkte. Und ältere Börsianer fühlen sich an den “Neuen Markt” erinnert – oder an die Dot.com-Blase an der NASDAQ. Es ist nicht wirklich neu, dass sich Menschen in spekulativem Wahn zusammenfinden. Gier frisst Hirn.

Ob Südsee-Bubble (1720) oder Tulpenspekulation (1637) – es gehört einfach zur



