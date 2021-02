AMC Entertainment Aktie: Bankrott von AMC Entertainment ist “wahrscheinlich”!

Die Investoren der AMC Entertainment Holdings Inc (NYSE:AMC) hoffen, dass sich das Filmgeschäft eher früher als später wieder normalisiert. Berna Barshay, Redakteurin und Forschungsanalystin von Empire Financial Research, sagte jedoch, dass die Dinge für AMC wahrscheinlich zu verzweifelt geworden sind, um einen Bankrott zu vermeiden. Walt Disney Co (NYSE:DIS) war das jüngste Studio, das im vergangenen Monat eine große Kinoauswertung verschoben hat, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung