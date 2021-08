AMC Entertainment Aktie: Aufwärtstrend – Doch Vorsicht!

AMC Entertainment Holdings Inc. (NYSE:AMC) Aktien handeln am Montag höher, möglicherweise nachdem der Impfstoff COVID-19 von Pfizer Inc. (NYSE:PFE) von der FDA zugelassen wurde. Dies könnte die Impfraten erhöhen und die Kinobesucherzahlen in Zukunft verbessern.

AMC Entertainment stieg am Montag bei Börsenschluss um 6,89% auf 36,78 $.

AMC Entertainment tägliche Chartanalyse Die Aktie befindet sich am Widerstand und steht möglicherweise kurz vor einem Ausbruch ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!