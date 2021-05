AMC Entertainment Aktie: AMC muss dieses wichtige Widerstandsniveau halten!

AMC Entertainment Holdings Inc (NYSE:AMC) wurde Ende Januar in die GameStop Corporation (NYSE:GME) Kontroverse hineingeworfen und ist seitdem in ein langes Konsolidierungsmuster eingetreten.

Als AMC am 10. März seine Ergebnisse für das vierte Quartal bekannt gab, stieg der Kurs in den folgenden vier Tagen um 40%. AMC wird seine Ergebnisse für das erste Quartal 2021 am Donnerstag nach der Schlussglocke veröffentlichen.

