AMC Entertainment Aktie: #AMCTreyDay!

AMC Entertainment Holdings Inc (NYSE:AMC) handelte am Mittwoch um 1,6% niedriger, da der Hashtag #AMCTREYDAY in den sozialen Medien im Trend lag.

Was bedeutet der Hashtag?

Der Hashtag #AMCTREYDAY bezieht sich auf Trey’s Trades, einen beliebten YouTube-Inhaltsersteller und AMC-Händler, der Videos erstellt, die seine “Reise durch Finanzen und Investitionen im heutigen Markt” dokumentieren.

Trey hat seinen 368.000 YouTube-Followern und 199.000 Twitter-Followern mitgeteilt, dass er am ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung