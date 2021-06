AMC, BlackBerry, GameStop-Aktie: Darauf sollten Sie in der kommenden Woche achten!

Weitere Suchergebnisse zu "Blackberry":

Investoren in Reddit-Lieblingsaktien wie AMC Entertainment Holdings Inc. (NYSE:AMC), BlackBerry Limited (NYSE:BB), GameStop Corp. (NYSE:GME) und Bed Bath & Beyond Inc. (NASDAQ:BBBY) sollten sich auf die kommenden Inflationsdaten konzentrieren, die diese Woche veröffentlicht werden, so ein Analyst.

Steve Massocca, Managing Director bei Wedbush Securities, sagte gegenüber CNBC, dass sich Investoren in den sogenannten “Stonks”, also Aktien, die vom Einzelhandel bevorzugt werden, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung