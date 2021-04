AMC-Aktien: Warum Analysten Potenzial für deutliche Erholung sehen!

Die Meme-Aktie AMC Entertainment Holdings Inc (NYSE:AMC), die inmitten des WallStreetBets-Phänomens eine volatile Fahrt hinter sich hat, steigt am Montag nach einer positiven Analystenaktion stark an.

Der AMC-Analyst: B. Riley Securities-Analyst Eric Wold stufte die AMC-Aktie von Neutral auf Buy hoch und erhöhte das Kursziel von $7 auf $13. Es ist noch nicht lange her, da wurde die Aktie von einigen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung