AMC-Aktien: Silver Lake kassiert Gewinn von 113 Millionen Dollar!

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Kleinanleger sind nicht die einzigen, die von der Reddit-Rallye profitieren, die die Aktien von GameStop Corp. (NYSE:GME), BlackBerry Ltd. (NYSE:BB) und Nokia Oy (NYSE:NOK).

Silver Lake löste seine Aktienpositionen in AMC Entertainment Holdings Inc. (NYSE:AMC) während des Handels in dieser Woche. Reuters berichtet, dass die in Menlo Park, Kalifornien, ansässige Private-Equity-Firma ihre Positionen am Mittwoch durch mehrere Transaktionen am offenen Markt ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung