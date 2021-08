AMC-Aktie: Zu früh gefreut?

AMC Entertainment Holdings Inc. (NYSE:AMC) Aktien handeln am Mittwoch höher. Die Aktie ist nach wie vor eine der beliebtesten in der Reddit-Community. AMC Entertainment lag zum Zeitpunkt der Veröffentlichung um 0,8 % höher bei 37,45 $.

Die Aktie scheint sich einem Widerstand zu nähern, den technische Händler als fallendes Keilmuster bezeichnen. Die Aktie wird unter dem 50-Tage gleitenden Durchschnitt (grün), ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!