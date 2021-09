AMC-Aktie: Wer hätte das gedacht?

AMC ist am Mittwoch mit einem klaren Schlag an den Börsen bestraft worden. Der Titel des Hype-Konzerns ist um mehr als 4 % nach unten gerutscht. Dies setzt wiederum eine kleine Serie von Schwankungen fort. Wer hätte schon gedacht, dass die Aktie nach den formal starken vorhergehenden Tagen (mit einem Plus von 27,5 % in einem Monat) nun wieder derartige Schwankungen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



