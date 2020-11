AMC-Aktie: Überraschende Wendung!

Die Aktien der Kinokette AMC Entertainment Holdings Inc (NYSE :AMC) stiegen in der Sitzung nach Geschäftsschluss am Montag sprunghaft an, obwohl das Unternehmen im dritten Quartal massive Verluste verzeichnete.

Was geschah

Der Anstieg kam, als das Unternehmen bekannt gab, dass bis Oktober an etwa 539 von 600 inländischen Standorten in den USA und etwa 261 von 358 internationalen Standorten Theater wiedereröffnet worden waren. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung