AMC-Aktie: Trendwende voraus?

AMC Entertainment Holdings Inc. (NYSE:AMC) Aktien handeln am Dienstag höher, nachdem das Unternehmen vorläufige Finanzergebnisse für das vierte Quartal bekannt gab.

AMC meldete einen vorläufigen Quartalsumsatz von $1,1716 Mrd., was über der Straßenschätzung von $1,09 Mrd. und über $162,5 Mio. im Vergleich zum Vorjahr liegt.

AMC-Aktien stiegen am Dienstagmittag um 14,76% auf $18,43.

AMC Tägliche Chartanalyse Die Aktien wurden in einem Abwärtstrendkanal gehandelt, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!