AMC Aktie: Sollten Amazon oder Netflix versuchen, AMC im Jahr 2021 zu übernehmen?

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Diese Woche haben wir über 1.000 Händlern und Investoren die folgende Frage zu Amazon.com, Inc. (NASDAQ:AMZN), Netflix Inc (NASDAQ:NFLX) und AMC Entertainment Holdings Inc (NYSE:AMC):

Sollte Amazon oder Netflix im Laufe des nächsten Jahres versuchen, AMC zu kaufen?

Amazon sollte AMC kaufen Netflix sollte AMC kaufen Keiner von beiden sollte AMC kaufen

Für den Anfang – warum sollten Amazon oder Netflix versuchen, die ultra-depressive Kinokette zu ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung