AMC Aktie: Schwindelerregende Rallye am Mittwoch brachte das hinaus!

AMC Entertainment Holdings Inc (NYSE:AMC) überholte den langjährigen WallStreetBets-Favoriten GameStop Corporation (NYSE:GME) in Bezug auf die Bewertung, da seine Aktien am Mittwoch um über 95% in die Höhe schnellten.

Was geschah

Das Interesse der Kleinanleger führte dazu, dass mehrere sogenannte “Stonks” am Mittwoch in die Höhe schossen. AMC schoss in der regulären Sitzung um 95,22% auf $62,55 und stieg in der nachbörslichen Sitzung ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



