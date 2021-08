AMC-Aktie: Der Renner diese Woche?

AMC Entertainment Holdings Inc (NYSE:AMC) stieg am Dienstagmorgen nach der Veröffentlichung eines Gewinns für das zweite Quartal an, prallte jedoch am Widerstand des exponentiellen gleitenden 21-Tage-Durchschnitts ab und verlor über 8 %.

Der Reddit-Liebling hat in diesem Jahr bereits zweimal Shorts ausgequetscht, was Jim Chanos jedoch nicht davon abhielt, am Dienstag in der “Squawk Box” von CNBC aufzutreten, um die AMC-Affen zu ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung