AMC Aktie: Müssen Anleger sich jetzt Sorgen machen?

Die Aktien von AMC Entertainment Holdings Inc.(NYSE:AMC) werden niedriger gehandelt, nachdem der Film “Spider-Man: No Way Home” ein starkes Ergebnis an den Kinokassen erzielt hatte, das die Aktie Ende 2021 in die Höhe trieb. Die Abwärtsbewegung von AMC am Dienstag scheint auch auf die wachsenden Bedenken bezüglich COVID-19 zurückzuführen zu sein, da die Omicron-Variante in den Wiedereröffnungssektoren für Unsicherheit gesorgt hat. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung