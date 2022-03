AMC-Aktie: Mega Neuigkeiten!

Adam Aron, CEO von AMC Entertainment Holdings Inc.(NYSE: AMC), teilte am Mittwoch in der Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des vierten Quartals Neuigkeiten zu Kryptowährungen mit und nannte sie eine „große Chance“.

Aron sagte, dass die Kinokette im März Online-Zahlungen in Dogecoin (CRYPTO: DOGE) und Shiba Inu (CRYPTO: SHIB) ermöglichen werde und wiederholte damit ein Update, das Anfang der Woche veröffentlicht wurde.



