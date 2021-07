AMC-Aktie nach Kurshalbierung: 3 wichtige Lektionen

Die AMC-Aktie (WKN: A1W90H) ist im Moment dabei, auf den Boden der Tatsachen zurückzufinden. Mit Blick auf einen aktuellen Aktienkurs von 34,86 US-Dollar stellen wir fest: Die Aktie ist gegenwärtig dabei, sich vom Kursniveau her zu halbieren.

Ist das eine Performance, die Foolishe Investoren überraschen sollte? Nein, wenn du mich fragst, eher nicht. Noch immer notiert die Aktie für das laufende Börsenjahr 2021 mit fast 1.400 % im Plus. Was hoch fliegt, kann entsprechend auch tief fallen.

Allerdings ist die AMC-Aktie ein Paradebeispiel für einige Lektionen, die man als Foolisher Investor lernen kann. Hier sind meine top drei, egal wie es mit der Aktie mittel- bis langfristig weitergehen sollte.

AMC-Aktie: Folge nicht der gierigen Masse

Die AMC-Aktie ist inzwischen nicht nur ein Paradebeispiel für Lektionen. Nein, sondern auch eines für sogenannte Meme-Aktien. Hieraus können wir als Foolishe Investoren eine erste wichtige Erkenntnis ziehen. Nämlich: Folge besser nicht der breiten Masse.

Es ist bei trend- und wachstumsstarken Aktien häufig nicht verkehrt, den Unternehmen und den Megatrends zu folgen. Aber einfach eine Aktie zu kaufen, bloß weil viele andere kaufen, das ist mitunter gefährlich. Die AMC-Aktie und ihre Kurshalbierung kann das sehr eindrucksvoll belegen.

Besonders bitter an dieser Stelle: Es ist in diesem konkreten Fall nicht einmal eine Masse an unternehmensorientierten Investoren gewesen. Nein, sondern in erster Linie Laien, die sich teilweise für das Kaufen über Foren verabredet haben. Eine Investitionsthese sieht dann doch anders als, als einer Aktie mit einem starken Kursplus zu folgen.

Es geht bei der AMC-Aktie auch um die langfristige Qualität

Es ist bei der AMC-Aktie im Grunde genommen wie bei jeder anderen Aktie: Kurzfristig können solche dynamischen Anteilsscheine mal ein Schönheitswettbewerb sein. Langfristig orientiert bleiben sie jedoch eine Waage.

Was können wir an dieser Stelle bei dem US-amerikanischen Kinobetreiber anführen? Der Umsatz ist im ersten Quartal dieses Geschäftsjahres 2021 um sagenhafte 84,2 % auf 148,3 Mio. US-Dollar eingebrochen. Zudem schreibt der Kinobetreiber rote Zahlen, was in Anbetracht einer Pandemie alles andere als unverständlich ist. Turnaround-Potenzial mag vorhanden sein. Aber mit Sicherheit nicht in der Art, dass sich die Aktie schnell mal ver-15-facht. Oder teilweise sogar bis zu ver-30-facht.

Zudem sollten Investoren mit Blick auf die AMC-Aktie ebenfalls nicht vergessen: Kinos könnten Schwierigkeiten bekommen. Walt Disney beweist mit seinem VIP-Format, dass Releases auch über Streaming-Dienste erfolgen können. Wenn das die Zukunft ist, könnte das den Alltag der Kinos erschweren.

Popcorn ist kein Kurstreiber

Zu guter Letzt und eine weitere, wichtige Randnotiz: Popcorn ist kein Kurstreiber. Bei der AMC-Aktie hat es kurzfristig Schlagzeilen gegeben, wonach das Management Investoren beim Besuch gratis Popcorn anbieten möchte. Das ist natürlich ein PR-Gag gewesen. Mehr allerdings auch nicht.

Mit Blick auf die derzeitigen Kurse können wir jedenfalls sagen: So mancher Investor könnte das Popcorn gegenwärtig teuer bezahlt haben. Eine Meme-Aktie muss schließlich nicht nur steigen.

Der Artikel AMC-Aktie nach Kurshalbierung: 3 wichtige Lektionen ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Walt Disney.

Motley Fool Deutschland 2021