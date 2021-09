AMC Aktie: Die Knaller Kampagne!

AMC Entertainment Holdings, Inc. (NYSE:AMC) hat eine 25-Millionen-Dollar-Werbung mit der Oscar-Preisträgerin Nicole Kidman veröffentlicht, die das Erlebnis Kinobesuch feiert.

Was geschah

Unter der Markenbotschaft “AMC Theatres. We Make Movies Better” debütierte die Kampagne am 8. September online und in den sozialen Medien und wird am 12. September auf das US-Fernsehen und andere Medienplattformen ausgeweitet.

