AMC-Aktie: Erwirbt 7 Kinos von Bow Tie Cinemas!

Die finanziellen Bedingungen der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben. Was passiert ist AMC wird nun fünf Bow Tie-Kinos in Connecticut, eines in Saratoga Springs, New York, und eines in Annapolis, Maryland, besitzen und betreiben. Durch die Übernahme kommen insgesamt 66 neue Kinosäle unter die AMC-Flagge. Die Wurzeln von Bow Tie reichen bis ins Jahr 1900 zurück, als es eine Reihe… Hier weiterlesen