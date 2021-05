AMC Aktie: Ehemaliger Eigentümer und größter Aktionär gibt den Großteil seiner Anteile ab!

AMC Entertainment Holdings Inc (NYSE:AMC) hat bekannt gegeben, dass der chinesische Mischkonzern Dalian Wanda Group Co. fast alle seine Anteile an dem US-amerikanischen Theaterunternehmen verkauft hat.

Was geschah

Wanda, der größte Anteilseigner von AMC, verkaufte den Großteil seiner Aktien auf dem freien Markt. AMC hat nun etwa 3 Millionen Einzelaktionäre, und keine einzelne Einheit hat einen Anteil von mehr als 10%, so AMC



